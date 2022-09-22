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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Глава Ростуризма заявила, что не получившие повестку россияне могут выезжать за рубеж

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Россияне, не получившие повестку из военкомата, могут отправляться в туристические поездки по России и за рубеж, сообщила в четверг глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Вижу все многочисленные вопросы в комментариях касательно туристических поездок в период частичной мобилизации - как за рубеж, так и внутри страны. Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент - если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно. У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне", - написала она в своем телеграм-канале.

Догузова добавила, что для уточнения деталей можно обратиться в военкомат по приписке.

Накануне председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что частичная мобилизация не подразумевает ограничений на передвижение между субъектами РФ.

Ростуризм Зарина Догузова
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