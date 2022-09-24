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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:46

Три человека погибли при пожаре в селе в Томской области

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Три человека, в том числе пятилетний ребенок, стали жертвами пожара в частном доме в селе Баткат Шегарского района Томской области, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

Пожар произошел в ночь на субботу. По данным следствия, в доме проживала многодетная семья - 31-летний глава семьи, его 35-летняя супруга и семеро детей в возрасте от 2 до 12 лет.

"В ходе тушения пожара спасателями МЧС обнаружены тела супругов и их пятилетней дочери. Две старших дочери во время пожара находились в гостях у бабушки, четверо сыновей госпитализированы", - говорится в сообщении.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В свою очередь, в пресс-службе областной прокуратуры журналистам сообщили, что сотрудниками надзорного ведомства будет организована проверка органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения прокуратура также взяла на свой контроль.

Томская область СКР
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