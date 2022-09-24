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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Подписан закон о переносе срока внесения федерального бюджета РФ в парламент в 2022 г.

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который сдвигает в текущем году с 15 сентября на 1 октября крайний срок внесения в парламент проекта федерального бюджета на трехлетний период.

"Установить, что в 2022 г. правительство РФ вносит на рассмотрение и утверждение в Государственную Думу РФ проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" не позднее 1 октября 2022 г.", - говорится в документе.

В этом году проект федерального закона о бюджете должен был быть внесен в парламент до 15 сентября, эта дата была установлена в период пандемии и закреплена в Бюджетном кодексе (БК), тогда как ранее в течение многих лет проект бюджета вносился в срок до 1 октября.

Ранее на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам его руководитель Анатолий Артамонов сообщил о том, что бюджет планируется внести в парламент 28 сентября. "Бюджет будет внесен в Государственную Думу 28 сентября", - сказал он.

Согласно БК, в Госдуму должны быть внесены также основные направления денежно-кредитной политики (ДКП); основные направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики; прогноз социально-экономического развития РФ; оценкой ожидаемого исполнения федерального бюджета за текущий финансовый год; данными по прогнозному плану приватизации федерального имущества.

Владимир Путин
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