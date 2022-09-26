Четыре человека погибли в ДТП на трассе М-8 в Ярославской области

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Автоавария с участием автомобиля Hyundai Tucson и грузового Mercedes произошла на трассе М-8 в Ярославской области в воскресенье, сообщила пресс-служба регионального УМВД РФ.

ДТП случилось в 20:50 на 237-м км федеральной трассы в Ярославском районе.

По предварительной информации, погибли четыре человека в легковом автомобиле.

На месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, спасатели, медики.