Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Четыре человека погибли в ДТП на трассе М-8 в Ярославской области

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Автоавария с участием автомобиля Hyundai Tucson и грузового Mercedes произошла на трассе М-8 в Ярославской области в воскресенье, сообщила пресс-служба регионального УМВД РФ.

ДТП случилось в 20:50 на 237-м км федеральной трассы в Ярославском районе.

По предварительной информации, погибли четыре человека в легковом автомобиле.

На месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, спасатели, медики.

Ярославская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 25 сентября

Москалькова призвала омбудсменов регионов оперативно реагировать на обращения мобилизуемых

Москалькова призвала омбудсменов регионов оперативно реагировать на обращения мобилизуемых

Минцифры предложило включить IT-управленцев в перечень для отсрочки от мобилизации

Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели 46,7 тыс. человек

Глава СПЧ предложил увеличить призывной возраст натурализованных граждан РФ

Глава СПЧ предложил увеличить призывной возраст натурализованных граждан РФ

Володин пообещал реакцию Думы на все обращения в связи с нарушениями в ходе мобилизации

Володин пообещал реакцию Думы на все обращения в связи с нарушениями в ходе мобилизации

Минобрнауки запустило горячую линию по вопросам частичной мобилизации

Путин предоставил отсрочку от мобилизации студентам очной и очно-заочной форм обучения

Что произошло за день: суббота, 24 сентября

Минцифры не поддержало идею предоставлять отсрочку от мобилизации только части айтишников

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });