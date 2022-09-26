Уполномоченная по правам ребенка встретится с пострадавшими при стрельбе в школе Ижевска

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова выехала в Ижевск, чтобы встретиться с детьми, пострадавшими в ходе нападения на школу, и их родителями, сообщила пресс-служба омбудсмена.

Ранее Львова-Белова выразила соболезнования всем пострадавшим в ходе нападения.

"Хочу обнять всех, кто сегодня потерял близких и чьи дети пострадали в ходе этого страшного, чудовищного события. Разделяю ваше горе всей душой", - написала омбудсмен.

Утром в понедельник стрельбу в школе №88 в Ижевске устроил ее выпускник Артем Казанцев, 1988 года рождения. Жертвами трагедии стали 13 человек, включая детей. Ранения получили 23 человека.

Возбуждено уголовное дело. Власти Удмуртии объявили трехдневный траур по жертвам стрельбы.

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил журналистам, что нападавший состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что подозреваемый "не стоял на учете в Росгвардии как владелец оружия". Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал, что, по предварительным данным, у стрелявшего было два травматических пистолета, переделанных под боевые патроны.\

О нацистской символике на одежде подозреваемого сообщали в СК. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что стрелявший мог быть сторонником неофашистской идеологии.