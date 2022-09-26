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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Абитуриенты смогут подавать документы сразу только на пять специальностей

Абитуриенты смогут подавать документы сразу только на пять специальностей
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Минобрнауки РФ сократило с десяти до пяти максимальное число специальностей, по которым абитуриенты могут одновременно участвовать в конкурсе во время поступления в вуз по программам бакалавриата и специалитета.

Соответствующий приказ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, изменения вносятся в пункт 22 порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. Этот пункт устанавливает предельное количество специальностей и направлений подготовки, по которым поступающий вправе одновременно участвовать в конкурсе при поступлении на бакалавриат и специалитет в каждой организации высшего образования. Максимальное число направлений и специальностей сокращается в нем с десяти до пяти.

Минобрнауки РФ
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