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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:49

Новым директором НМИЦ травматологии и ортопедии им. Проиорова Минздрава РФ стал Антон Назаренко

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Директором НМИЦ травматологии и ортопедии им. Проиорова Минздрава России назначен Антон Назаренко, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"Антон Назаренко приказом Министра здравоохранение России Михаила Мурашко назначен на должность директора Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии им. Приорова", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава России в среду.

"Мы ждем от центра прорывных научных разработок и активного международного научного сотрудничества", - заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, представляя нового директора коллективу.

Антон Назаренко - нейрохирург, окончил Первый МГМУ им. Сеченова, доктор медицинских наук. До назначения на новую должность работал главным врачом НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко Минздрава России.

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