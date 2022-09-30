АЮР запустила чат-бот для обращений о нарушении прав при частичной мобилизации

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Ассоциация юристов России (АЮР) объявила о запуске проекта "Частичная мобилизация. Правовая поддержка граждан", в рамках которого в телеграме работает чат-бот @MobilizationRfbot.

"Все желающие могут бесплатно получить юридическую консультацию и заявить о нарушении прав призывника или необоснованной мобилизации", – говорится в сообщении ассоциации.

В АЮР отметили, что каждое обращение будет обрабатываться в индивидуальном порядке. Юристы помогут составить жалобы, претензии, а также будут отправлять соответствующие запросы в военкоматы, областные призывные комиссии, министерство обороны, военную прокуратуру и другие инстанции.

"Не исключено, что в некоторых наиболее сложных случаях будет необходима помощь депутатов, СМИ и даже губернаторов", – отметили в АЮР.