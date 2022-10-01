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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:49

В РФ за сутки COVID-19 заболели почти 33,2 тыс. человек

В РФ за сутки COVID-19 заболели почти 33,2 тыс. человек
В больничном комплексе в Коммунарке
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 33 186 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Как отмечается, в стране количество госпитализаций за сутки составило 2 644 человека и снизилось в сравнении с предшествующими на 2,9%.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 35 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 41 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 37 286 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 4 100. Показатель заболеваемости за сутки соотносится с уровнем значений 15-20 марта, когда выявлялось менее 40 тыс. заболевших.

Смертность от COVID-19 в сентябре значительно ниже, чем в марте; в тот период фиксировалось более 400-600 скончавшихся за сутки, за минувшие сутки умерли 103 человека, накануне сообщалось о 106 умерших.

Выздоровели за сутки 52 628 человек, или на 14,0% меньше в сравнении с 30 сентября, сказали в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 018 942 случая заражения коронавирусной инфекцией, 387 372 умерших и 20 093 616 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 01 октября 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
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