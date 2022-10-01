В РФ расширят меры поддержки многодетных семей, выплачивающих ипотеку

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлит программу поддержки многодетных семей, благодаря которой они могут получить от государства 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Теперь действие программы будет распространяться на семьи, где третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. Ранее этот период заканчивался 31 декабря 2022 года. При этом срок заключения кредитного договора для таких семей также продлевается на год вперед - до 1 июля 2024 года", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Как отмечается в сообщении, "в 2023-2024 годах из федерального бюджета на такие выплаты планируется выделить порядка 90 млрд рублей".