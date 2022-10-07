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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Вице-адмиралу Соколову вручен штандарт командующего Черноморским флотом

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Севастополе прошла церемония передачи штандарта командующего Черноморским флотом назначенному на эту должность вице-адмиралу Виктору Соколову, сообщила пресс-служба ЧФ.

Церемонию провел главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Соколов в августе сообщил, что был назначен и.о. командующего ЧФ.

Вице-адмиралу 60 лет. С 1985 по 2012 год он служил на командных должностях на Тихоокеанском флоте, с 2012 по 2020 год - на Северном флоте. С 2020 года он начальник ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова. Он награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, "Нахимова", "За военные заслуги", "За морские заслуги", ведомственными медалями.

Черноморский флот Виктор Соколов Севастополь Николай Евменов
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