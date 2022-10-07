Что произошло за день: пятница, 7 октября

Кредитные каникулы для мобилизованных, Нобелевская премия для "Мемориала" и ограничения для электросамокатов

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных. Каникулы распространяются на кредитные договора, взятые до дня призыва, также кредитные каникулы распространяются на членов семей военнослужащих.

- Нобелевскую премию мира присудили "Мемориалу". Помимо российской организации, признанной иноагентом, награду получат украинский "Центр гражданских свобод" и белорусский правозащитник Алесь Беляцкий.

- Электросамокаты и гироскутеры включили в новую редакцию ПДД. Скорость средств индивидуальной мобильности ограничили 25 км/ч. Пешеходы имеют над электросамокатами приоритет, исходя из чего и необходимо рассчитывать свою скорость.

- Производитель бумаги SvetoCopy продал активы в РФ местному менеджменту за $420 млн.

- Петербург отменил новогодние общегородские мероприятия. Сэкономленные средства пойдут на оснащение мобилизованных, обещают городские власти. Источник в Кремле счел идею непроработанной.

- Беспилотник взорвался на военном аэродроме в Калужской области. Губернатор региона сообщил, что инфраструктура аэродрома и техника не повреждены. Никто не пострадал.

- Global Fashion Group продаст Lamoda владельцу "Стокманна" Якову Панченко. GFG ожидает выручку в размере около 100 млн евро в дополнение к денежным средствам на балансе Lamoda на конец сентября.