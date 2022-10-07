Беспилотник взорвался на военном аэродроме в Калужской области
Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Беспилотный летательный аппарат, предположительно прилетевший из-за границы, упал и взорвался на военном аэродроме "Шайковка" в Калужской области в пятницу, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"Пострадавших нет. Инфраструктура аэродрома и техника не повреждены. Угрозы работе - нет", - написал Шапша в своем официальном телеграм-канале.
Причины происшествия устанавливает работающая на месте следственно-оперативная группа, добавил он.