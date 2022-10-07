Производитель бумаги SvetoCopy продал активы в РФ местному менеджменту за $420 млн

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Sylvamo Corporation, крупный производитель бумаги (производит, в частности, бумагу SvetoCopy), в мае объявивший об уходе из РФ из-за событий на Украине, продал российские активы местному менеджменту.

Сделка закрыта 6 октября, говорится в сообщении Sylvamo, ее сумма - 24,7 млрд руб., или $420 млн. После вычета курсовых разниц и транзакционных расходов Sylvamo получила в евро эквивалент $390 млн, сказано в сообщении компании. Конвертация, согласно опубликованному Sylvamo тексту контракта, осуществлялась через Райффайзенбанк.

Покупателем выступает только что учрежденное ООО "Палп инвест", владелец которого - гендиректор АО "Сильвамо Корпорейшн Рус" (чьи акции и являются предметом сделки) Тимур Габидуллин.

Сделка, включая ее сумму в $420 млн, была согласно действующему сейчас в России порядку одобрена подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

В Минпромторге РФ "Интерфаксу" подтвердили факт одобрения властями сделки Sylvamo. "21 сентября 2022 г. состоялось заседание подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации. Подкомиссией принято единогласное решение на осуществление сделки ООО "Палп Инвест", влекущее за собой возникновение права собственности на ценные бумаги НПАО "Сильвамо Корпорейшн Рус", - сказали в пресс-службе ведомства.

"Сильвамо Корпорейшн Рус", в частности, управляет Светогорским ЦБК на территории Ленинградской области. Комбинат имеет годовую мощность 720 тыс. тонн целлюлозы, бумаги и картона. В 2021 году на РФ пришлось примерно 15% общей выручки Sylvamo.

Светогорский ЦБК производит офисную и офсетную бумагу, картон и термомеханическую массу для внутреннего и внешних рынков.