В Минпромторге сообщили о росте клинических исследований медпрепаратов в РФ и разработке 50 лекарств

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Фармацевтические компании России не сокращали, а увеличили проведение клинических исследований медицинских препаратов, в стадии разработки находятся десятки новых лекарств, в том числе от тяжелых заболеваний, отрасль готова обеспечить вывод на рынок новых лекарственных продуктов, сообщила пресс-служба министерства промышленности и торговли во вторник.

"Наши компании с марта почти на треть увеличили число клинических исследований с 395 в марте до 525 в настоящее время. Сейчас на разных стадиях разработки более 50 оригинальных отечественных препаратов, в том числе для лечения спинальной мышечной атрофии, опухолей, лейкозов, иммунотерапии онкозаболеваний", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что "за 7 месяцев российские фармпроизводители зарегистрировали свыше 740 препаратов в разных формах, это более 80% от всех регистрационных удостоверений, зарегистрированных за этот период". "То есть отрасль в состоянии обеспечить вывод на рынок новых продуктов", - подчеркнули в пресс-службе.

Во вторник в СМИ появились сообщения о том, что с начала текущего года фармацевтические компании, якобы, заморозили половину клинических исследований в России.