Глава столичной ОНК считает, что все "коммерческие" составы преступлений надо включить в амнистию

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Председатель столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгий Волков считает необходимым расширить перечень статей, по которым необходимо провести амнистию предпринимателей, находящихся под следствием и осужденных по уголовным статьям.

"Для реальной серьезной амнистии предпринимателей, необходимо включить все так называемые "коммерческие составы" и обязательно включая 159 часть 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), дополнив утончением - если лицо являлось субъектом предпринимательской деятельности. Это либо директор, либо учредитель", - сказал Волков журналистам в среду.

По его словам, это позволит реальным мошенникам избежать амнистии, а предпринимателям выйти на свободу.

По словам председателя ОНК, в настоящее время в столичных СИЗО находится больше 1 тыс. лиц, обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ, большая часть из которых именно субъекты предпринимательской деятельности.

"Также хочу напомнить, что проблема 210 статьи УК РФ, которую, как дополнительную квалификацию вменяют порой предпринимателям, дабы "закрепить" их в СИЗО, также имеет место. Эта статья была создана для борьбы с организованной преступностью, а теперь применяется для другой категории лиц. Мне попадались случаи, когда сидит и директор компании, и менеджер, и бухгалтер - они составляют "преступную группу". Да, 210 УК РФ, как правило "разваливается" в суде, но человек с ней твёрдо "зафиксирован" в СИЗО и по вопросам амнистии также "проходит мимо", - отметил Волков.

Ранее вопрос о необоснованном применении к предпринимателям статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества) неоднократно поднимал уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.

На минувшей неделе парламентарии внесли на рассмотрение Государственной Думы проект постановления "Об объявлении амнистии в отношении граждан Российской Федерации, совершивших преступления в сфере экономики".