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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Главы регионов получили допполномочия по обеспечению безопасности граждан и инфраструктуры

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин наделил глав регионов страны дополнительными полномочиями для принятия мер по обеспечению безопасности граждан, а также антитеррористической защищенности объектов критической инфраструктуры.

"В сложившейся ситуации считаю необходимым наделить дополнительными полномочиями руководителей всех российских регионов", - сказал Путин, открывая заседание Совета безопасности РФ.

Он отметил, что соответствующий указ уже подписан. "Высшие должностные лица субъектов Федерации должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержания общественного порядка, повышения устойчивости работы экономики, промышленности, налаживания и расширения выпуска продукции, необходимой для специальной военной операции", - сказал президент.

По его словам, "для координации работы главы регионов получат полномочия создавать соответствующие штабы".

В этой связи Путин поручил правительству, Минобороны, другим ведомствам оказывать им все необходимое содействие.

"Также поручаю главам регионов совместно с Народным фронтом, движением "Мы вместе", волонтёрами взять под контроль оказание всесторонней поддержки тем, чьи родные призваны на военную службу по мобилизации. Детям, родителям, жёнам - близким людям всем наших защитников", - сказал он.

Владимир Путин
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