ФСО начинает плановые ежегодные тактико-специальные учения в правительственных зданиях

Введение ограничений для перемещения граждан не планируется

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Федеральная служба охраны проведет в Москве ежегодные плановые тактико-специальные учения, связанные, в том числе, с пресечением угроз террористического характера.

Учения пройдут с 25 по 27 октября на территории Дома правительства РФ, Совета Федерации, Госдумы, комплекса зданий администрации президента, сообщает Центр по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

По информации ФСО, учения будут проводиться во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и спецслужб РФ, будут также отрабатываться вопросы тушения возгораний, оказания неотложной медпомощи, задержание правонарушителей.

"Введение каких-либо ограничений для перемещения граждан, связанных с проведением учений, не планируется", - подчеркивается в сообщении ФСО.