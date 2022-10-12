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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:03

Депутаты предложили ввести льготный НДФЛ для ветеранов боевых действий

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Ветеранов боевых действия в РФ предлагается освободить от НДФЛ при доходе до 417 тыс. рублей в месяц, при доходе свыше этой суммы НДФЛ предлагается сделать льготным - 50% ставки (сейчас основная ставка составляет 13%), следует из законопроекта, внесенного в Госдуму.

Документ (N210985-8) размещен в электронной базе данных парламента, автор - депутат от ЛДПР Алексей Журавлев.

"Изменение налогообложения ветеранов боевых действий предлагается осуществить путем их освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц при получении дохода в размере до 5 000 000 рублей в год включительно. В случае, когда ветеран получает доход более 5 миллионов рублей в год, предлагается предоставлять таким лицам льготу по уплате налога на доходы физических лиц в размере 50% от установленных ставок", - говорится в пояснительной записке.

На льготный НДФЛ, согласно тексту законопроекта, могут претендовать граждане, отнесенные к ветеранам боевых действий в соответствии с законом "О ветеранах". К ним, в частности, отнесены лица, направлявшиеся для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также лица, направлявшиеся на работу для обеспечения выполнения специальных задач на территории Сирии с 30 сентября 2015 г., и ряд других категорий.

По мнению автора законопроекта, принятие законопроекта позволит повысить престиж военной службы в обществе.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2023 г.

Госдума ЛДПР
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