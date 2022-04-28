Детям участников спецоперации на Украине пообещали льготы при поступлении в вузы

Им предложено выделить 10-процентную квоту

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесены поправки о правах на льготы при поступлении в вузы для детей ветеранов боевых действий, в частности участников спецоперации на Украине, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Он отметил, что это одна из мер поддержки российских бойцов со стороны партии. Для примера он привел быстрое принятие закона о наделении участников спецоперации статусом ветеранов, который дает права на меры соцподдержки.

По его словам, авторы инициативы предлагают выделить специальную 10-процентную квоту для детей ветеранов боевых действий, погибших при выполнении боевых задач за пределами России, получивших инвалидность или удостоенных звания Героя России.

"В рамках такой квоты будет отдельный конкурс, и в большинство вузов дети смогут пройти без вступительных испытаний. Кроме того, включаем всех детей ветеранов в действующую квоту для приема льготников, которая на сегодняшний день уже в России действует", - сообщил Турчак.

Таким детям также будет дана возможность бесплатно учиться на подготовительных курсах вузов в школьный период. Детям, которые захотят пойти по стопам родителей-военнослужащих, дается право поступления в военные вузы на основании только результатов ЕГЭ.

Турчак попросил руководство фракции "Единой России" в Госдуме обеспечить рассмотрение этих поправок, "чтобы дети наших бойцов смогли воспользоваться льготным правом поступления уже с 1 сентября текущего года".