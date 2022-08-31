Получившим инвалидность участникам СВО могут дать право на бесплатное соцобслуживание

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Законопроект о бесплатном соцобслуживании инвалидов боевых действий, в том числе участников специальной военной операции (СВО), внесен в Госдуму в среду, сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".

Закрепить такое право предлагается также за инвалидами и участниками Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя и рядом других льготников, сообщил один из авторов инициативы, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Соцобслуживание этим людям уже положено, но сейчас им приходится за него платить", - пояснил он.

Турчак отметил, что власти отдельных регионов на своем уровне решили вопрос предоставления бесплатного соцобслуживания иным категориям граждан.

"В Москве, Татарстане, Ленинградской, Белгородской областях и ряде других субъектов социальные работники приходят к инвалидам боевых действий и ветеранам бесплатно. Приносят продукты, помогают с уборкой, ремонтом, другими бытовыми и юридическими вопросами. Законопроект "Единой России" сделает эти региональные практики общефедеральным правилом. И еще одним звеном в системе комплексной социальной защиты наших воинов, участвующих в СВО", - заключил Турчак.

В настоящее время бесплатное соцобслуживание предоставляют несовершеннолетним детям; лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных конфликтов; лицам, у которых на дату обращения за получением социальных услуг среднедушевой доход не превышает предельную величину для конкретного субъекта РФ.

Среди других авторов документа - сенаторы Инна Святенко и Виктор Бондарев, депутаты Госдумы Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Артём Туров, Артём Бичаев и Игорь Кастюкевич.