Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:39

Получившим инвалидность участникам СВО могут дать право на бесплатное соцобслуживание

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Законопроект о бесплатном соцобслуживании инвалидов боевых действий, в том числе участников специальной военной операции (СВО), внесен в Госдуму в среду, сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".

Закрепить такое право предлагается также за инвалидами и участниками Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя и рядом других льготников, сообщил один из авторов инициативы, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Соцобслуживание этим людям уже положено, но сейчас им приходится за него платить", - пояснил он.

Турчак отметил, что власти отдельных регионов на своем уровне решили вопрос предоставления бесплатного соцобслуживания иным категориям граждан.

"В Москве, Татарстане, Ленинградской, Белгородской областях и ряде других субъектов социальные работники приходят к инвалидам боевых действий и ветеранам бесплатно. Приносят продукты, помогают с уборкой, ремонтом, другими бытовыми и юридическими вопросами. Законопроект "Единой России" сделает эти региональные практики общефедеральным правилом. И еще одним звеном в системе комплексной социальной защиты наших воинов, участвующих в СВО", - заключил Турчак.

В настоящее время бесплатное соцобслуживание предоставляют несовершеннолетним детям; лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных конфликтов; лицам, у которых на дату обращения за получением социальных услуг среднедушевой доход не превышает предельную величину для конкретного субъекта РФ.

Среди других авторов документа - сенаторы Инна Святенко и Виктор Бондарев, депутаты Госдумы Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Артём Туров, Артём Бичаев и Игорь Кастюкевич.

Единая Россия Госдума Андрей Турчак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российским школьникам запретили пользоваться мобильными телефонами на уроках

Российским школьникам запретили пользоваться мобильными телефонами на уроках

Путин направил телеграмму соболезнований родным Горбачева

Пандемия коронавируса

В РФ коронавирусом за сутки заразились более 46 тыс. человек

Площадь рязанских пожаров за сутки выросла на 2 тыс. га за счет территории заповедников

Решение по государственным похоронам Горбачева пока не принималось

Источник сообщил, что похороны Горбачева не будут государственными

Источник сообщил, что похороны Горбачева не будут государственными

"Северный поток" остановился на трое суток для профилактики

"Северный поток" остановился на трое суток для профилактики

Скончался Михаил Горбачев

Скончался Михаил Горбачев
Дело журналиста Ивана Сафронова

Иван Сафронов в последнем слове заявил о своей невиновности

Иван Сафронов в последнем слове заявил о своей невиновности

Что произошло за день: вторник, 30 августа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });