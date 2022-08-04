Пограничники, служащие в районах спецоперации, получат статус ветеранов боевых действий

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о наделении статусом ветеранов боевых действий пограничников, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции на границе с Украиной.

"Речь идет о наделении статусом ветерана и инвалида боевых действий военнослужащих Федеральной службы безопасности, которые выполняют задачи на российско-украинской границе и приграничных территориях, прилегающих к зоне специальной военной операции", - сказал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что этот вопрос поднимался на встрече президента России с руководством Госдумы и главами фракций 7 июля. Тогда предложение депутатов о наделении военнослужащих пограничной службы статусом ветеранов боевых действий было поддержано главой государства.

В законе отмечается, что речь идёт о военнослужащих военных органов ФСБ, выполнявших задачи по отражению вооружённого вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооружённой провокации на государственной границе и приграничных территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года.