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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Песков объяснил рабочей необходимостью отсутствие масочного режима на саммите в Астане

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Отсутствие на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии масочного режима не означает снятия антиковидных ограничений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в четверг представители СМИ обратили внимание на то, что Владимир Путин общался со всеми на саммите в Астане "без каких-либо масок, длинных столов" и антиковидных ограничений. У Пескова уточнили, означает ли это снятие таких ограничений.

"Нет, это не значит. Естественно, на таких многосторонних форумах приходится, скажем так, повышать рискованность и сужать дистанцию. Но это необходимо просто для работы. Но здесь очень внимательно все проверяются, все сдают тесты, в том числе и главы государств. Поэтому все-таки меры предосторожности имеют место быть", - сказал Песков.

Хроника 09 января 2020 года – 13 октября 2022 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Песков Владимир Путин Астана
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