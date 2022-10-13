Песков объяснил рабочей необходимостью отсутствие масочного режима на саммите в Астане

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Отсутствие на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии масочного режима не означает снятия антиковидных ограничений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в четверг представители СМИ обратили внимание на то, что Владимир Путин общался со всеми на саммите в Астане "без каких-либо масок, длинных столов" и антиковидных ограничений. У Пескова уточнили, означает ли это снятие таких ограничений.

"Нет, это не значит. Естественно, на таких многосторонних форумах приходится, скажем так, повышать рискованность и сужать дистанцию. Но это необходимо просто для работы. Но здесь очень внимательно все проверяются, все сдают тесты, в том числе и главы государств. Поэтому все-таки меры предосторожности имеют место быть", - сказал Песков.