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Губернатор Приморья призвал вернуть выборы мэров городов

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Муниципалитетам Приморья нужно дать право проводить всенародные выборы мэров, считает губернатор края Олег Кожемяко.

"И мы на законодательном собрании, я как партийный секретарь во всяком случае, конечно, вернемся к тем обязательствам, которые мы давали своим избирателям. В столице должен быть мэр, который всенародно избран", - отметил он.

Губернатор напомнил, что раньше во Владивостоке были непростые времена.

"Должность не становится привлекательнее, многие понимают, что это прежде всего тяжелый труд, каждодневная работа. И если в 2018 году, в начале 2019-го, на должность было 35 человек, то сегодня - 6", - уточнил он.

В начале августа Кожемяко заявил, что не исключает возвращения прямых выборов мэра через 5 лет.

Прямые выборы мэра Владивостока были отменены в 2015 году. Глава администрации города с тех пор назначается на должность сроком на 5 лет по результатам конкурса и утверждения депутатами гордумы.

29 июля 2021 года Дума Владивостока утвердила на пост мэра и.о. мэра Константина Шестакова. Его предшественник Олег Гуменюк досрочно ушел в отставку в конце мая после того, как его раскритиковали полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Кожемяко.

Владивосток Приморье Олег Кожемяков Константин Шестаков

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