Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области.

"В районе населенного пункта Новотроицкое Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в четверг.

По его данным, сбиты в воздухе шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки также уничтожены четыре украинских беспилотника в Херсонской области и ДНР, проинформировал Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 326 самолетов, 163 вертолета, 2353 беспилотных летательных аппарата, 383 зенитных ракетных комплекса, 6104 танка и других боевых бронированных машин, 876 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3531 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 6805 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал он.