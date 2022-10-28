Путин призвал модернизировать работу военкоматов

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Сложности при проведении частичной мобилизации в России были неизбежны, но сейчас необходимо сделать выводы и модернизировать работу военкоматов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"На первом этапе были определенные проблемы, сложности. Это, наверное, было неизбежно. Имею в виду, что давно в нашей стране подобных мероприятий не проводилось", - сказал Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.

"Тем не менее, нужно сделать необходимые выводы, нужно модернизировать всю систему, работу военкоматов", - подчеркнул он.

Президент отметил, что работа военкоматов напрямую связана с взаимодействием с региональными органами власти.

"Она должна быть выстроена на современном уровне. Я знаю, что министерством обороны предпринимаются эти шаги вместе с правительством РФ. Те действия, которые предприняты, позволили в конечном итоге преодолеть эти трудности и выйти на параметры, которые были необходимы для завершения этой работы", - сказал Путин.