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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Путин призвал модернизировать работу военкоматов

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Сложности при проведении частичной мобилизации в России были неизбежны, но сейчас необходимо сделать выводы и модернизировать работу военкоматов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"На первом этапе были определенные проблемы, сложности. Это, наверное, было неизбежно. Имею в виду, что давно в нашей стране подобных мероприятий не проводилось", - сказал Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.

"Тем не менее, нужно сделать необходимые выводы, нужно модернизировать всю систему, работу военкоматов", - подчеркнул он.

Президент отметил, что работа военкоматов напрямую связана с взаимодействием с региональными органами власти.

"Она должна быть выстроена на современном уровне. Я знаю, что министерством обороны предпринимаются эти шаги вместе с правительством РФ. Те действия, которые предприняты, позволили в конечном итоге преодолеть эти трудности и выйти на параметры, которые были необходимы для завершения этой работы", - сказал Путин.

Владимир Путин
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