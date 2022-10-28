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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Петербург завершил основные мероприятия по частичной мобилизации

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Основные мероприятия по частичной мобилизации граждан, прибывающих в запасе, завершены, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации губернатора Петербурга.

"Подлежащие призыву петербуржцы оповещены в полном объеме. Завершается сбор личного состава. Соответствующая работа продолжается", - сказал собеседник агентства.

Ранее в октябре частичную мобилизацию завершили в Москве. "По информации военного комиссара г. Москвы, задачи по частичной мобилизации, установленные на основании указа президента и задания министерства обороны, выполнены в полном объеме", - сообщил 17 октября мэр столицы Сергей Собянин.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о частичной мобилизации в РФ. Мобилизационные мероприятия начались 21 сентября. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тыс. резервистов.

14 октября, Путин заявил, что окончание мероприятий, связанных с частичной мобилизацией в стране, планируется в течение двух недель.

Петербург
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