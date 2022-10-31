Что произошло за день: понедельник, 31 октября

Завершение призыва в рамках мобилизации, платная виза на Кипр и новая платежная система

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ объявило о завершении призыва из запаса в рамках частичной мобилизации. Вручение повесток прекращается.

- Турция намерена продолжить работу в рамках "зерновой сделки", несмотря на выход из нее РФ. В Кремле сомневаются в возможности реализации сделки без участия России.

- Виза на Кипр для россиян станет платной с 1 декабря. Сбор для взрослых заявителей составит 80 евро, для детей с 6 до 12 лет - 40 евро.

- Производитель шин Bridgestone планирует уйти из РФ в течение нескольких месяцев. Японская компания начала искать покупателя на свои российские активы.

- Анатолий Карпов оказался в больнице после неудачного падения. Полученная гроссмейстером травма носит бытовой характер.

- Молдавия выслала российского дипломата. МИД Молдавии заявил, что "атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру также порождают нарастающие угрозы энергетической безопасности страны".

- ЦБ РФ зарегистрировал новую платежную систему "Астрасенд". Она предназначена для отправлений переводов за рубеж и внутри РФ. Прием и выдача переводов осуществляются в рублях и долларах США.