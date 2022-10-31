ЦБ РФ зарегистрировал новую платежную систему "Астрасенд"

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Банк России зарегистрировал новую платежную систему "Астрасенд", следует из информации на сайте регулятора.

Ее оператором является НКО "Инкахран". "Интерфакс" направил запрос в компанию.

Согласно данным на сайте платежной системы, она предназначена для отправлений переводов за рубеж и внутри РФ. Перечь стран, в которые можно отправить денежные средства, будет опубликован на сайте. Прием и выдача переводов осуществляются в рублях и долларах США.

"Астрасенд" стала второй платежной системой, зарегистрированной в 2022 году. Первую систему "Хелло" ЦБ внес в список в апреле этого года.

"Инкахран" - частная компания по оказанию услуг в сфере наличного денежного обращения. Уставный капитал компании составляет 539,1 млн руб. Акционером с 2015 года является Московский кредитный банк.