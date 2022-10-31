Виза на Кипр для россиян станет платной с 1 декабря

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Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Кипр с 1 декабря вводит визовый сбор за оформление национальной визы для граждан РФ, сейчас российские туристы могут получить ее бесплатно, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Последней из стран ЕС обновление своей визовой политики для россиян сделает Республика Кипр. Решение о введении визового сбора за оформление кипрской национальной визы принял совет министров страны, оно вступит в силу с 1 декабря", - пояснили в ассоциации.

Как отметили в АТОР, сбор для взрослых заявителей за оформление национальной визы Кипра составит 80 евро, для детей с 6 до 12 лет - 40 евро.

В свою очередь, в пресс-службе туроператора TEZ Tour не смогли подтвердить информацию о введении сбора.

"Мы не получали официальной информации об изменении стоимости визы для россиян от посольства страны", - сообщили в туркомпании "Интерфаксу".

На сайте посольства Кипра в РФ указано, что визы для граждан России оформляются бесплатно.