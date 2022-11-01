В реке в Томской области содержание нефтепродуктов превысило норму почти в 300 раз

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Инспекторы Росприроднадзора зафиксировали загрязнение реки Томь нефтепродуктами у ЗАТО Северск (Томская область), сообщила глава ведомства Светлана Радионова в своем телеграм-канале.

"К нам обратились жители Томской области: рядом с ЗАТО Северск река Томь стала похожа на тягучий мазут. В соцсетях также появилось видео. Инспекторы Росприроднадзора выехали на место, осмотрели загрязненную реку и береговую линию. Специалисты ЦЛАТИ (Центр лабораторного анализа и технических измерений - ИФ) взяли пробы воды - содержание нефтепродуктов в некоторых точках превышено до 286 раз!" - говорится в сообщении.

Информацию передали в администрацию Северска для привлечения необходимых сил и средств к ликвидации последствий загрязнения.

"Виновные пока не найдены. Но это пока. Мы уже направили запросы о лицах, имеющих разрешительные документы на право пользования водным объектом. Держим ситуацию на контроле", - добавила Радионова.