Что произошло за день: пятница, 4 ноября

Экс-глава "Тройки Диалог" во главе кабмина непризнанной НКР, Путин о неизбежном столкновении с "неонацистским режимом на Украине" и разрешение продажи российского бизнеса Baker Hughes местному менеджменту

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин назвал неизбежным столкновение РФ с "неонацистским режимом на Украине". По словам президента, если бы Россия не начала спецоперацию, то все пошло бы по наихудшему для нее сценарию. Также он добавил, что в состав нынешней Украины входят территории, насильственно отторгнутые у Польши, а идея поглощения Украины все еще жива в Варшаве.

- Экс-глава "Тройки Диалог" Варданян возглавил кабмин непризнанной НКР. Ранее он сообщил об отказе от гражданства России и своем решении переехать в Нагорный Карабах.

- Путин сообщил, что 49 тыс. мобилизованных находятся уже в зоне боевых действий. Он добавил, что всего, с учетом добровольцев, было мобилизовано 318 тыс. человек.

- Си Цзиньпин принял Шольца в Пекине. Канцлер на встрече затронул тему ситуации вокруг Украины, тему климатических изменений, долгов развивающихся экономик мира.

- G7 в ближайшие недели намерена завершить введение потолка цен на российскую нефть. Сам потолок цен пока что не определен.

- Президент РФ разрешил продажу российского бизнеса нефтесервисной Baker Hughes местному менеджменту.