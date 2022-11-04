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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Си Цзиньпин принял Шольца в Пекине

Си Цзиньпин принял Шольца в Пекине
Олаф Шольц во время визита в КНР
Фото: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Лидер КНР Си Цзиньпин провел переговоры в Пекине с прибывшим в Китай с официальным визитом канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Они договорились развивать взаимовыгодное сотрудничество двух стран и работать сообща для вклада в глобальный мир и стабильность, передают китайские и западные СМИ.

"Визит еще больше укрепит взаимопонимание и доверие между двумя сторонами и углубит сотрудничество в различных областях, а также даст обеим сторонам возможность планировать развитие двусторонних отношений в будущем", - приводят китайские государственные СМИ слова Си Цзиньпина.

Китайский лидер подчеркнул необходимость того, чтобы Китай и ФРГ, две крупные влиятельные державы, "работали сообща во времена перемен и нестабильности".

"В нынешнее время международная обстановка сложна и изменчива. Будучи влиятельными державами Китай и Германия должны работать вместе во времена перемен и хаоса, чтобы внести вклад в мир и развитие во всем мире", - приводит канал CCTV заявление Си Цзиньпина.

По информации агентства Associated Press, Шольц на встрече с Си Цзиньпином затронул ситуацию вокруг Украины, тему климатических изменений, долгов развивающихся экономик мира.

Это первая поездка Шольца в Китай на посту канцлера ФРГ. Он также стал первым европейским лидером, прибывшим в Китай, после съезда КПК и переизбрания Си Цзиньпина на пост генерального секретаря ЦК КПК. Вместе с ним в Китай прибыли более десяти представителей крупного немецкого бизнеса, в том числе, представители таких компаний как Volkswagen, BMW, BASF, Bayer и Deutsche Bank. Ожидается, что Шольц также встретится с представителями немецких компаний, работающих в Пекине.

Агентство AP отмечает, что Шольц - первый из лидеров G7, кто встретился с Си Цзиньпином с начала пандемии COVID-19. Сам Шольц в статье для газеты "Франкфуртер Альгемайне Цайтунг" пояснил, что едет в Пекин "потому что обычный бизнес в этой ситуации невозможен". "Если Китай меняется, то и наше отношение к нему должно измениться", - отметил канцлер ФРГ в своем тексте для этого издания.

Германия Олаф Шольц Китай Си Цзиньпин
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