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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Путин заявил, что идея поглощения Украины все еще обсуждается в Польше

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что в состав нынешней Украины входят территории, насильственно отторгнутые у Польши, при этом в Варшаве жива идея восстановления большого государства "от моря до моря".

"Мы знаем также об идее создания великого государства от моря до моря в некоторой части политического бомонда в Польше. Перед Второй мировой войной об этом немало говорили. Это была идея фикс - (создания государства) от Балтийского до Черного моря", - сказал Путин на встрече, посвященной десятилетию воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

"Сейчас мы видим объятия руководителей Польши и Украины. А идейка-то, она жива, и идея поглощения Украины, она никуда не делась", - сказал Путин.

По мнению президента РФ, существует также идея "возвращения тех территорий, которые были отторгнуты от Польши - об этом надо прямо сказать - Сталиным после Второй мировой войны". "Крупные области, большие (были отторгнуты) от Румынии, от Венгрии", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что неслучайно сказал на встрече Дискуссионного клуба "Валдай", что единственным подлинным гарантом украинской государственности и суверенитета могла бы быть Россия.

"Россия тоже отдала Украине свои исторические территории, но добровольно, с целью создания единого, общего культурно-гуманитарного исторического пространства. А те территории, о которых я сказал выше, были насильственно отторгнуты от Венгрии, Румынии и Польши. Это абсолютно разные ситуации. Мы добровольно, чтобы быть вместе, отдали исторические территории вместе с населением - правда, население никто не спрашивал, а там - отторгнуты были насильственно, в результате войны. Об этом надо бы задуматься кое-кому, в том числе на Украине. Но бандеровское руководство думает только о деньгах, которые спрятаны в западных банках - я имею в виду прежде всего политическое руководство - а бандеровцев используют для того, чтобы выслуживаться перед теми, кто контролирует их миллионы и миллиарды в западных банках, не думая о возможных последствиях того, что происходит сегодня", - заключил Путин.

Владимир Путин Украина Польша
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