Шойгу проинспектировал командный пункт группировки российских войск, участвующих в СВО

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт объединенной группировки российских войск, выполняющих задачи специальной военной операции на Украине, сообщили в российском военном ведомстве.

"На командном пункте генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклад командующего объединенной группировкой российских войск генерала армии Сергея Суровикина по текущей оперативной обстановке, характере действий противника, выполнении российскими войсками боевых задач на различных операционных направлениях, а также отдельно - по вопросам обеспечения всеми видами довольствия прибывших в состав группировки военнослужащих, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации", - сообщили в Минобороны РФ.

Там заявили, что Шойгу также вручил российским военнослужащим за проявленные мужество и героизм медали "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации, ордена Мужества и другие государственные награды.