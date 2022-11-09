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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Шойгу приказал направлять мобилизованных в районы боев только после подготовки в тылу

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился направлять мобилизованных военнослужащих в районы боевых действий только после их полноценной подготовки в тыловых районах проведения специальной военной операции (СВО).

"Обращаю Ваше внимание на подготовку и применение мобилизованных военнослужащих. Перед отправкой в районы боевых действий необходимо размещать их в тыловых районах, где проводить совместные занятия с личным составом, имеющим боевой опыт", - поставил Шойгу задачу командующему Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции Сергею Суровикину.

Кадры показал в среду телеканал Россия 24 (ВГТРК).

При этом министр приказал "на передовую направлять только военнослужащих, имеющих навыки по своим воинским специальностям".

"В подразделения, укомплектованные отмобилизованными военнослужащими, назначать офицеров, способных сплотить воинские коллективы и организовать выполнение задач в любых условиях обстановки", - распорядился Шойгу.

Хроника 24 февраля – 09 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Сергей Шойгу Украина
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