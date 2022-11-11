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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:23

Минобороны РФ заявило о выводе на левый берег Днепра более 30 тысяч военных и всей техники

Российские военные наносят удары по силам ВСУ на правом берегу

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что на херсонском направлении на левый берег Днепра выведено более 30 тысяч российских военнослужащих, около 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, а также материального имущества.

"В результате эффективного управления и слаженных действий российских подразделений ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено", - сообщило Минобороны РФ.

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На левый берег Днепра также вывезена вся российская военная техника, подлежавшая ремонту; ремонтные подразделения приступили к её обслуживанию, заявили в Минобороны РФ.

"В настоящее время по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ на правом берегу Днепра наносится огневое поражение", - заявило Минобороны РФ.

"Все российские военнослужащие переправлены на левый берег Днепра. Выведенные с правого берега соединения и воинские части российских вооруженных сил заняли укрепленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции", - сообщило Минобороны РФ.

"Несмотря на попытки противника сорвать переброску российских войск никаких потерь среди личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств не допущено", - заявили российские военные.

По данным Минобороны РФ, "российскими средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы группировки отражены все попытки нанесения ракетных ударов".

"Перехвачены 33 реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS", - сообщило ведомство.

"За двое суток продвижение украинских подразделений на отдельных направлениях составило не более десяти километров", - заявили в Минобороны.

"Огнем российской артиллерии, ударами авиации и применением минно-взрывных заграждений подразделения ВСУ остановлены на удалении 30-40 километров от района переправ через реку Днепр", - сообщили военные.

Ранее в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сказал, что российские военные без потерь завершили переброску войск на херсонском направлении на левый берег реки Днепр.

Хроника 24 февраля – 11 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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