Курс биткойна упал до минимума за 2 года на новости о банкротстве FTX

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Курс биткойна упал до минимального значения за два года на торгах в пятницу на новости о том, что криптовалютная биржа FTX инициировала банкротство в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США.

Главный исполнительный директор компании Сэм Банкман-Фрид покинул свой пост, говорится в микроблоге FTX. Новым CEO компании назначен Джон Рэй III.

Биткойн теряет в ходе торгов 3,8%, по данным на 18:40 по Москве его курс составляет $16,803. Ранее в ходе сессии он опускался до минимальных за два года $16351,52, отмечает Coindesk.

Эфир (Ethereum) подешевел на 4,5%, до $1255,8, Binance Coin - на 6,2%, до $285,11.

Ранее в пятницу глава крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао заявил на конференции в Индонезии, что криптовалютный сектор столкнулся с кризисом, подобным финансовому кризису 2008 года, который может привести к краху ряда компаний сектора в ближайшие недели.