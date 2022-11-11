Метание снаряда и стрельбу из пневматической винтовки включат в нормы ГТО

Сдачу норм ГТО предлагается включить в школьную программу

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил расширить список обязательных дисциплин комплекса "Готов к труду и обороне", сообщила пресс-служба чиновника. Поручения согласованы с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Министерству просвещения и Минспорта Чернышенко поручил вместе с Минздравом представить предложения о включении в школьные программы по физкультуре выполненение норм ГТО. Сейчас эти нормативы сдаются по желанию. Золотой значок ГТО дает бонусные баллы при поступлении в некоторые российские вузы.

Министерству спорта поручено проработать "изменения в нормативы ГТО, добавив к обязательным дисциплинам метание спортивного снаряда и стрельбу из пневматической винтовки".

Кроме того, вице-премьер поручил Минспорта и Минпросвещения подготовить предложения "по проведению во время каникул на базе детских лагерей для всех желающих военно-спортивных смен, а также всероссийских массовых спортивно-патриотических мероприятий, в том числе на основе военно-спортивной игры "Зарница".

"Система ГТО и военно-спортивные мероприятия являются мощным стимулом для развития массового и профессионального спорта", - считает Чернышенко.

"Президентом перед нами поставлена цель - к 2030 году не менее 70% россиян должны регулярно заниматься спортом. Возвращение таких дисциплин, как метание спортивного снаряда и стрельба из пневматической винтовки, а также ввод новой дисциплины - управление беспилотником, повысит интерес молодежи к комплексу ГТО, сделает их подготовку более комплексной и разносторонней. Напомню, навыки, развивающие координацию, меткость, скорость реакции многие годы были частью советской системы образования и спортивной подготовки. Поэтому, как говорится, все новое - это хорошо забытое старое", - добавил вице-премьер.