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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

В Баренцевом море нашли погибшее в 1941 году судно "Меридиан"

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Гидрографическое судно "Меридиан", погибшее в бою с немецкими эсминцами в августе 1941 года, обнаружено в Баренцевом море, сообщил Северный флот в понедельник.

"Судно обнаружено экипажем малого гидрографического судна "Николай Скосырев" в рамках завершающего этапа второго сезона комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества (РГО) "Помни войну"", - сказано в сообщении.

"Поиск "Меридиана" ранее безрезультатно выполнялся малым гидрографическим судном "Николай Скосырев" (в 2021 году) и гидрографическим судном "Ромуальд Муклевич" (в 2022 году)", - информирует флот.

По его данным, с возвращением в базу "Николая Скосырева" завершился второй сезон комплексной экспедиции Северного флота и РГО "Помни войну".

"В 2022 году экспедиция проходила в Арктике в девять этапов с апреля по ноябрь. В этом году впервые обследован мурманский берег Кольского полуострова в районе между Териберкой и Восточной Лицей. Поиски артефактов проходили в Баренцевом и Белом морях, в Кольском заливе и возле Териберки, а также у островов архипелага Новая Земля", - говорится в пресс-релизе.

Северный флот Русское географическое общество РГО Баренцево море
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