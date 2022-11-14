В Баренцевом море нашли погибшее в 1941 году судно "Меридиан"

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Гидрографическое судно "Меридиан", погибшее в бою с немецкими эсминцами в августе 1941 года, обнаружено в Баренцевом море, сообщил Северный флот в понедельник.

"Судно обнаружено экипажем малого гидрографического судна "Николай Скосырев" в рамках завершающего этапа второго сезона комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества (РГО) "Помни войну"", - сказано в сообщении.

"Поиск "Меридиана" ранее безрезультатно выполнялся малым гидрографическим судном "Николай Скосырев" (в 2021 году) и гидрографическим судном "Ромуальд Муклевич" (в 2022 году)", - информирует флот.

По его данным, с возвращением в базу "Николая Скосырева" завершился второй сезон комплексной экспедиции Северного флота и РГО "Помни войну".

"В 2022 году экспедиция проходила в Арктике в девять этапов с апреля по ноябрь. В этом году впервые обследован мурманский берег Кольского полуострова в районе между Териберкой и Восточной Лицей. Поиски артефактов проходили в Баренцевом и Белом морях, в Кольском заливе и возле Териберки, а также у островов архипелага Новая Земля", - говорится в пресс-релизе.