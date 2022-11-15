Мишустин выступит на форуме "Транспорт России"
Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин во вторник, 15 ноября посетит XVI Международный форум и выставку "Транспорт России", сообщила пресс-служба правительства РФ.
По информации пресс-службы, Мишустин выступит на пленарном заседании и вручит государственные награды работникам транспортного комплекса.
В мероприятии примут участие первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Марат Хуснуллин и министр транспорта Виталий Савельев.