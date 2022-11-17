В Кремле заявили о недопустимости самих вопросов об использовании ядерного оружия

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о недопустимости постановки самих вопросов о возможности использования ядерного оружия.

"Считаем недопустимыми вопросы сами по себе, не то что рассуждения. Если вы заметили, с российской стороны никто не рассуждает на эту тему и не рассуждал", - заявил он в четверг журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что ни США, ни Россия не изучают варианты действий с использованием ядерного оружия.

По словам Пескова, "на эту тему рассуждают в европейских столицах, где угодно, нагнетая тем самым напряженности в совершенно непозволительной, недопустимой и потенциально опасной сфере".