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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Военные РФ сообщили о своих наступательных действиях после взятия под контроль Павловки в ДНР

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Российские войска ведут наступательные действия после взятия под контроль населенного пункта Павловка в Донецкой народной республике (ДНР), заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В ходе боев за Павловку российскими войсками уничтожено до 1400 украинских военнослужащих, два самолета Су-25 воздушных сил Украины, вертолет Ми-8, 12 танков, 27 боевых машин пехоты и до 30 других боевых бронированных машин", - сказал Конашенков на брифинге во вторник.

"Российские войска продолжают наступательные действия", - заявил он.

Также, по словам Конашенкова, уничтожено шесть артиллерийских орудий, в том числе две артиллерийские системы М777 производства США, более 25 автомобилей различного назначения и 28 украинских беспилотников.

14 ноября Минобороны РФ заявило о полном взятии под контроль села Павловка в ДНР.

О том, что российские войска завершают операцию по взятию под контроль Павловки, сообщил командующий российской группировкой в зоне проведения специальной военной операции на Украине Сергей Суровикин в докладе министру обороны РФ Сергею Шойгу. Доклад Суровикина показал 9 ноября телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

По словам Конашенкова, российские военные сорвали атаки подразделений вооружённых сил Украины на Купянском и Красно-Лиманском направлениях. "На Купянском направлении активными действиями российских войск сорвана атака двух ротных тактических групп ВСУ в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики", - сказал Конашенков.

По его словам, "в результате огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем подразделения противника были остановлены и отброшены к исходному рубежу". "Уничтожено до 100 украинских военнослужащих, восемь танков, три боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров и шесть автомобилей", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что несколько атак противника отражены также на Красно-Лиманском направлении.

"На Красно-Лиманском направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населённых пунктов Червонопоповка и Золотаревка Луганской народной республики", - сказал официальный представитель Минобороны России.

"В результате комплексного огневого поражения российских войск за сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов", - сообщил он.

Конашенков добавил, что российские военные за сутки уничтожили шесть пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также один склад боеприпасов.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Стельмаховка Луганской народной республики, Чернобаевка Херсонской области, Петровское, Верхнекаменское и Невельское Донецкой народной республики, а также 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 178 районах", - сказал он.

Также он заявил, что "в районе населенного пункта Красногоровка (ДНР) уничтожен склад боеприпасов".

Кроме того, за сутки средствами противовоздушной обороны уничтожено семь украинских беспилотников в Херсонской области, ДНР и ЛНР.

"Перехвачены три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Скадовск Херсонской области", - сказал Конашенков.

По его словам, всего с начала проведения военной операции на Украине уничтожено 333 самолета, 176 вертолетов, 2 511 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, а также 6 614 танков и других боевых бронемашин и 891 боевая машина РСЗО.

Хроника 24 февраля – 15 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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