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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Российские военные ударом 17 ноября нарушили переброску украинских резервов

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В результате сосредоточенного удара, нанесённого 17 ноября, была нарушена переброска резервов вооружённых сил Украины (ВСУ) и доставка иностранных вооружений в районы боевых действий, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"Нарушена переброска резервов ВСУ и доставка иностранных вооружений в районы боевых действий", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.

Он также сообщил, что "уничтожен арсенал с поставленным западными странами артиллерийским вооружением, подготовленным для отправки в войска".

Конашенков отметил, что военные накануне нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам ОПК Украины и топливо-энергетической инфраструктуре.

"Цели удара достигнуты. Все ракеты попали точно в назначенные объекты", - сказал Конашенков.

Он заявил, что в результате удара поражены производственные мощности по изготовлению ракетного оружия.

Хроника 24 февраля – 18 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Украина
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