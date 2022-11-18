Сочи планирует к 2030 году перевести весь муниципальный транспорт на метан

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Сочи планирует до 2030 года перевести весь муниципальный транспорт на метан, сообщает пресс-служба администрации региона.

"В наших планах к 2030 году полностью заменить подвижной состав на автобусы на газомоторном топливе", - сообщил глава курорта Алексей Копайгородский на совещании под руководством председателя совета директоров ПАО "Газпром" Виктора Зубкова по вопросам развития газомоторной инфраструктуры.

По словам Копайгородского, переход на брутто-контракты позволит пассажирским автопредприятиям Сочи в ближайшие годы приобрести 500 автобусов на метане.

В пресс-релизе "Газпрома" сообщается, что в настоящее время в городе работает одна АГНКС в Лазаревском районе и передвижной газозаправщик. Основные потребители газомоторного топлива – автобусы и такси. В 2023 году Сочи планирует почти в пять раз увеличить количество автобусов, работающих на природном газе – со 103 до 500 единиц. В свою очередь "Газпром" готов построить здесь три АГНКС, но требуется содействие городской администрации в выделении земельных участков для строительства объектов.

"Важно понимать, что перевод транспорта на метан сегодня – это инвестиции в будущее регионов нашей страны. Запасы газа в России позволяют на долгосрочную перспективу обеспечить экономичным и экологичным топливом общественный транспорт, такси, специальную и коммунальную технику в субъектах РФ. Краснодарский край занимает четвертое место в России по уровню развития рынка газомоторного топлива. Перспективы дальнейшего развития остаются особенно актуальными для Сочи, Анапы, Геленджика, Адлера", - сказал Зубков на совещании.

Как сообщалось, "Газпром газомоторное топливо" до конца 2023 года построит в Сочи три автомобильные газонаполнительные компрессорные станции, инвестирует в эти проекты более 1 млрд рублей. Как сообщал "Интерфаксу" экс-глава компании Тимур Соин, ввод первой станции в Сочи намечен на текущий год.