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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

Кабмин окажет допподдержку импортерам значимой продукции производственного назначения

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Участники внешнеэкономической деятельности, занимающиеся ввозом в Россию отдельных видов товаров критического импорта, освобождены от обязанности предоставлять обеспечение по уплате таможенных налогов и пошлин, сообщает сайт правительства РФ.

Соответствующее постановление подписал премьер России Михаил Мишустин. Документ датирован 17 ноября.

"В отношении отдельных видов товаров критического импорта действуют тарифные льготы и нулевые ставки таможенных пошлин. Они были введены решением Совета Евразийской экономической комиссии весной 2022 года и в сентябре продлены до 31 марта 2023 года. Льготы распространяются, в том числе на товары для производства продовольственной, электронной, металлургической продукции, а также продукции легкой промышленности", - говорится в сообщении.

По российскому законодательству указанными тарифными льготами импортеры могут пользоваться при условии предоставления обеспечения по уплате таможенных пошлин и налогов. "Необходимость соблюдения этого требования приводит к тому, что участникам внешнеэкономической деятельности приходится отвлекать значительные средства. Таким образом, экономический эффект льгот нивелируется. В связи с этим правительство приняло решение освободить импортеров значимой продукции от обязанности предоставлять обеспечение", - отметили в кабмине.

Решение распространяется на товары, ввезенные с 28 марта 2022 года. Как поясняется в сообщении правительства, оно позволит снизить финансовую нагрузку на импортеров и обеспечить дальнейшую поддержку значимых отраслей экономики, столкнувшихся с риском дефицита оборудования из-за внешних ограничений.

Михаил Мишустин
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