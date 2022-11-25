Первый в РФ дизайн-центр силовой электроники открылся в Новосибирске

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Первая очередь дизайн-центра силовой электроники запущена в пятницу на базе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ).

"Дизайн-центр является естественным продолжением Института силовой электроники (в составе НГТУ - ИФ), где разрабатываются, проектируются и будут изготавливаться опытные образцы силовых гибридных модулей для аэрокосмического применения. Мы работаем с достаточно большими (электрическими - ИФ) мощностями и достаточно микроминиатюрными системами управления", - сообщил журналистам научный руководитель дизайн-центра Сергей Харитонов.

Гибридная технология подразумевает размещение электронных элементов (транзисторов, конденсаторов и т.д.) без корпусов на печатной плате, при этом общий корпус устройства выполняет функцию отвода тепла.

По словам Харитонова, гибридные технологии позволяют создавать более компактные и, соответственно, энергоэффективные преобразователи постоянного тока для спутников, авиатехники, накопителей энергии большой мощности. В настоящее время основным потребителем разработок дизайн-центра является "ИСС им.Решетнева", отметил он.

Харитонов добавил, что разрабатывается также оборудование для наноспутников, где не требуются большие мощности, но необходимы весьма небольшие размеры.

Для изготовления преобразователей тока используется отечественная и белорусская элементная база, отметил специалист.

Он сообщил, что вторую очередь дизайн-центра планируется запустить уже в следующем году, а в дальнейшем, в третьей очереди, перейти к так называемым флип-чипам, на которых элементы наращиваются послойно. "Чтобы нам полностью завершить вторую очередь и начать третью, нам необходимо около 200 млн рублей", - сказал Харитонов, уточнив, что в первую очередь было вложено 150 млн рублей по программе "Приоритет-2030".

По его словам, к 2030 году, как ожидается, коммерциализация разработок дизайн-центра достигнет сотен миллионов рублей.