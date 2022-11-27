Шесть человек пострадали в результате обстрела города в Запорожской области

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Город Пологи на севере Запорожской области подвергся за выходные двум массированным обстрелам со стороны вооруженных сил Украины, шесть жителей госпитализированы, сообщили журналистам в администрации муниципалитета в воскресенье.

"Дважды за выходные обстреляли Пологи. Пострадали шесть мирных жителей. Они госпитализированы и получают квалифицированную медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

По данным администрации, в ночь на 26 ноября было зафиксировано 25 "прилетов", обстрел велся с применением гаубиц. Утром 27 ноября город обстреляли из американских РСЗО HIMARS, зарегистрировано шесть попаданий.

В результате обстрелов повреждения получили административные здания МЧС и полиции, универмаг, общеобразовательная и спортивная школы, а также две неработающие больницы, пятиэтажный и частный жилые дома.

Уточняется, что в городе частично отключено электроснабжение и наблюдаются перебои мобильной связи.