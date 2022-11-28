Что произошло за день: понедельник, 28 ноября

Газ "Газпрома" для Молдавии, ЕГЭ в новых регионах и евро выше 64 рублей

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Газпром" решил не снижать подачу газа в Молдавию. В российской компании заявили, что средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, получены.

- Песков опроверг сообщения об уходе РФ с ЗАЭС. В администрации Энергодара также подчеркнули, что станция остается под контролем России, в плановом порядке идет перевод персонала под юрисдикцию российской эксплуатирующей организации, работники оформляют паспорта граждан РФ.

- Основатель Forex Club Вячеслав Таран погиб при крушении вертолета близ Ниццы. Он основал компанию в 1997 году, проживал в Монако, имел также итальянский паспорт.

- Завод "Москвич" планирует выпустить отечественный автомобиль в 2025 году. Серийная сборка на заводе началась 23 ноября. Первая модель после возобновления работы завода - кроссовер "Москвич-3".

- Минпросвещения задумалось об отмене ЕГЭ для старшеклассников из новых регионов РФ. Но "пробелы с образованием придётся возмещать", обещает вице-спикер Думы Анна Кузнецова.

- Евро поднялся выше 64 руб. впервые с 12 октября. Вечером доллар торговался на Мосбирже вблизи 61 руб.

- Власти Японии заявили о критической ситуации с рождаемостью в стране в 2022 г. Согласно прогнозам, население с нынешних 124,2 млн человек к 2060 году может снизиться до 86,7 млн человек.

- Адвокат Саакашвили заявил, что в организме экс-президента нашли следы ртути и мышьяка. Юрист сослался на заключения зарубежных врачей, но конкретные данные приводить не стал.