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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Евро поднялся выше 64 руб. впервые с 12 октября

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Евро и доллар США уверенно растут на Московской бирже в понедельник днем. При этом курс евро поднялся выше 64 руб. впервые с 12 октября, доллар торгуется вблизи 61 руб.

Курс евро составил 63,93 руб./EUR1 в 15:55 по Москве, что на 1,01 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее евро поднимался до 64,0075 руб./EUR1. Доллар к этому времени стоил 60,96 руб./$1, что на 45,75 копейки выше закрытия предыдущего дня. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 70,6 копейки к уровню предыдущего закрытия, до 62,3 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро днем в понедельник в условиях падения цен на нефть и снижения спроса на рублевую ликвидность после прохождения в пятницу пика налоговых выплат месяца. Заметная разница в темпах роста евро и доллара обусловлена их динамикой на глобальном рынке.

Доллар дешевеет к большинству мировых валют, в том числе, к евро, на снижении вероятности продолжения агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Федеральной резервной системы США. Трейдеры также ждут выступлений представителей руководства Европейского центрального банка (ЕЦБ), чтобы получить новые сигналы относительно дальнейшего направления ДКП регулятора.

В том числе в понедельник ожидается выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард.

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